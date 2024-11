Rihanna holt ihre süßen Söhne für Holiday-Kollektion vor die Kamera

Rihanna hat mit ihrer Marke Savage X Fenty die neueste Holiday-Kollektion vorgestellt – und dieses Mal ist es eine supersüße Familienangelegenheit. In der Kampagne posiert die Sängerin gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, RZA und Riot.

Was Rihanna anfasst, wird zu Gold. Mit 9 Grammys, zahllosen Auszeichnungen und mehreren Brands ist sie eine der wohl erfolgreichsten Popstars und Unternehmerinnen der letzten Jahre. Doch ihr allergrößter Erfolg ist ihre Familie. 2022 kam Sohn RZA zur Welt, 2023 folgte Riot. Und obwohl sie während ihrer Schwangerschaft mit Wow-Looks für Aufsehen sorgte und ihre legendären Babybauch-Styles ins Rampenlicht stellte, hält sie ihr Mamaleben und ihre Kinder größtenteils privat – bis jetzt. Denn nun holt die Sängerin ihre zwei süßen Jungs endlich vor die Kamera, um mit ihnen gemeinsam die neue Holiday-Kollektion ihrer Marke Savage X Fenty vorzustellen.

Familienporträt für Weihnachtskampagne

In der festlichen Kampagne zeigt Rihanna zusammen mit ihren Söhnen die neuen Onesies und Pyjama-Sets, die ideal für die Feiertage sind. RZA und Riot tragen dabei süße, perfekt abgestimmte Hooded Onesies im gleichen Navy Blue/Sage Day Green Holly Daze Print wie Rihanna. Rihanna selbst trägt das Onesie in der Damenversion, während RZA das Toddler-Modell und Riot das Baby-Modell trägt. Ihre Fans bekommen damit einen seltenen, aber umso herzerwärmenderen Einblick in das Familienleben der Popsängerin.

Auf Instagram teilte die zweifache Mama exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke vom Shooting. Ihre beiden Jungs springen und rennen herum und halten ihre Mama ordentlich auf Trab. „Winter Body Workout“, schreibt Rihanna in der Bildunterschrift.

Von Onesies bis hin zu Flanell- und Satin-Pyjama-Sets bietet die Kollektion alles, was man sich für gemütliche Weihnachten wünschen kann. Auch vorgefertigte Sets für Ihn sowie speziell zusammengestellte Geschenkpakete für die ganze Familie sind Teil des Angebots. Für besondere Momente gibt es zudem glitzernde, raffinierte Spitzenstyles.