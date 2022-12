Superstar Rihanna hat am Samstag erstmals ein Video ihres im Mai geborenen Sohnes im Internet geteilt.

In dem 45 Sekunden langen Video im Onlinedienst TikTok lächelt das Baby, gluckst und greift nach dem Telefon, woraufhin Rihanna sagt: "Versuchst du, an Mamas Telefon ranzukommen?" Das erste Video der Sängerin in dem Netzwerk wurde bereits fast 13 Millionen mal angesehen, rund 3,7 Menschen klickten das Herz-Symbol an, um das Video zu "liken".

Die 34-Jährige hatte im Jänner bekanntgegeben, dass sie ein gemeinsames Kind mit dem Rapper A$AP Rocky erwartet. Ihr Sohn wurde im Mai geboren, doch es wurden keine weiteren Angaben wie etwa der Name des Kindes öffentlich.

Die auf Barbados geborene Sängerin Robyn Rihanna Fenty ist in den vergangenen Jahren zur Milliardärin geworden. Zusätzlich zu ihren musikalischen Erfolgen begründete sie auch erfolgreiche Kosmetik-, Unterwäsche- und Modemarken.