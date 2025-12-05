"Fernsehgarten"-Star Andrea Kiewel verrät: SO teuer war ihr Verlobungsring

Im RTL-Jahresrückblick sorgte Andrea Kiewel für einen überraschenden Moment: Ausgerechnet ihr Verlobungsring, den sie im Sommer stolz präsentiert hatte, fehlte plötzlich an ihrem Finger.

Der große Moment im Sommer ist noch vielen in Erinnerung: Andrea Kiewel hielt im „Fernsehgarten“ stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Ein halbes Jahr später sorgt genau dieses Schmuckstück jedoch für irritierte Blicke – und eine humorige Aufarbeitung im RTL-Jahresrückblick „2025! Menschen, Bilder, Emotionen“.

Ohne Ring im Studio

Moderator Steffen Hallaschka stutze sichtlich, als er Kiewel im Studio ohne Ring am Finger sah. „Du hast ihn doch im Fernsehen gezeigt?“, fragte er ungläubig. Die Entertainerin erklärte den vermeintlichen Fehlgriff mit einer wenig erfreulichen Entdeckung: „Vor einer Woche saß ich im Auto am Lenkrad, gucke auf den Ring – und da fehlte ein Stein.“ Seit diesem Moment, so Kiwi weiter, sei bei ihr „alles schiefgegangen“.





Was ist passiert?

Der beschädigte Ring, normalerweise mit zwei Turmalinen besetzt, liegt derzeit beim Juwelier zur Reparatur. Auf Hallaschkas Nachfrage nach dem Wert reagierte Kiewel offen: Jeder der Steine koste 600 Euro, insgesamt also rund 1200 Euro plus Material. Doch für sie zähle ohnehin ein anderer Wert: „Die Liebe ist unbezahlbar.“ Wenn alles klappt, sollte das gute Stück bereits am Donnerstag wieder an ihrem Finger glänzen. Dass Kiewel so ehrlich über den Preis des Schmuckstücks spricht, überrascht die Fans.

Hallaschka zeigte sich erleichtert: „Habe gerade ehrlich einen Schrecken bekommen, dass ihr das alles abgeblasen habt.“ Kiewel, die zuletzt zehn Kilo Gewicht verloren hat, nahm es mit Humor: „So leicht wird er mich nicht los.“