10 Kilo weniger! "Fernsehgarten"-Star Andrea Kiewel verrät: SO habe ich es geschafft

Die Moderatorin hat viel Ballast abgeworfen - und das in nur wenigen Wochen. Wie Kiewel das geschafft hat, verrät sie in ihrem Podcast "SuperIllu".

Regelmäßig steht Andrea Kiewel im „ZDF-Fernsehgarten“ vor der Kamera – und den aufmerksamen Zuschauern ist es schon aufgefallen: Die Moderatorin hat in den vergangenen Monaten deutlich Gewicht verloren. Nun verriet die 60-Jährige in ihrer Kolumne in der Zeitschrift SuperIllu, wie sie ihr Ziel erreicht hat.

Ganze zehn Kilo hat Kiewel abgenommen – und sie ist stolz auf das Ergebnis. „Es wurde aber auch Zeit. Zehn Kilo weniger Andrea Kiewel“, schreibt sie. Der schwierigste Teil sei gewesen, den inneren Schweinehund zu besiegen. Den habe sie eher als „ausgewachsenen Löwen“ empfunden, der ständig gefüttert werden wollte.

Diszipliniert zum Traumgewicht

Am Ende half eine klare Kombination: Ernährungsumstellung und Sport. Zucker strich sie komplett, die Portionen wurden kleiner. Dazu kamen Cardio-Einheiten, Pilates und Krafttraining – und schon zeigte die Waage weniger an.

Hochzeit als Motivator?

Das Resultat: Zwei Kleidergrößen weniger, erholsamer Schlaf und nach eigenen Worten sogar weniger Streit. „Ich trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, schreibt Kiewel zufrieden.

Ob die bevorstehende Hochzeit mit ihrem Verlobten ein zusätzlicher Antrieb war, lässt sie offen. Fest steht jedoch: Für Andrea Kiewel ist das Abnehmen ein persönlicher Erfolg, der sich sehen lassen kann.