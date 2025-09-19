Absage bei ZDF-Fernsehgarten: Star muss nach Krankenhaus-Besuch Pause einlegen

Immer wieder begeistert Sonntagmittag der ZDF-Fernsehgarten Millionen TV-Zuschauer. Kurz vor der Show diese Woche gibt es allerdings eine traurige Absage.

Diese Woche gibt es im "ZDF-Fernsehgarten" eine traurige Absage zu verkünden. Während der Auftritt in der beliebten Mittagsshow vor einem Millionenpublikum für manche Künstler extrem wichtig ist, um ihre Musik zu zeigen, können nicht immer alle ihrem geplanten Auftritt nachkommen.

Diese Woche gibt es ein Chor-Battle, wo Pierre Littbarski, Jürgen Milski und Aleksandra Brechtel mit Gesangsgruppen ihr Bestes geben werden. Doch ein anderer Künstler fehlt.

Star-Gast im Krankenhaus

Er wollte eigentlich seinen neuen Song bewerben. Daraus wird nun allerdings nichts, denn wie Kai Fichtner, der besser unter "Kayef" bekannt ist, seinen Fans mitteilte, war er heute sechs Stunden lang im Krankenhaus und muss nun einige Tage eine "Pause einlegen".

© Instagram/Kayef

Grund ist ein Eingriff am Auge, der ihn seit einigen Tagen quält. Drei Tage muss er sich nach ärztlicher Anweisung noch schonen, genau einen Tag zu viel für den wichtigen Auftritt im beliebten ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel.

Der 30-jährige Shootingstar ist vor allem der jüngeren Generation bekannt, weil er vor allem auf YouTube erfolgreich ist. Er hätte gemeinsam mit Duett-Partnerin Sophia auftreten sollen, die kommt allerdings dennoch zur Show und wird den Hit "Träum weiter" performen.