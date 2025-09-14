Schock für Fans: ZDF-Fernsehgarten fällt heute aus: Das ist der Grund

Am 14. September müssen Fans auf den „ZDF-Fernsehgarten“ verzichten: Die Show mit Andrea Kiewel fällt aus - das ist der Grund.
Für viele Fernsehzuschauer gehört er fest zum Sonntag: Punkt zwölf Uhr begrüßt Andrea Kiewel ihre Gäste live vom Mainzer Lerchenberg. Doch an diesem Wochenende muss die Musikshow pausieren.
Sport übernimmt den Sendeplatz
Das ZDF überträgt stattdessen die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Tokio. Zwischen 11.50 Uhr und 15.45 Uhr stehen unter anderem der Weitsprung mit Malaika Mihambo sowie die 100-Meter-Sprints im Programm. Direkt danach folgt ein Film über Sprinter Owen Ansah, ehe um 16.30 Uhr die Ironman-WM der Männer beginnt. Erst ab 17 Uhr läuft wieder das reguläre ZDF-Programm.
Nicht die erste Pause in diesem Jahr
Schon Anfang August fiel der „Fernsehgarten“ aus – damals wegen der Live-Übertragung des Multisport-Events „Die Finals 2025“ aus Dresden.
Rückkehr mit Musik-Motto
Fans müssen sich aber nur kurz gedulden: Am 21. September kehrt die Show zurück – dann mit dem Motto „Der Fernsehgarten singt“ und Gästen wie Pierre Littbarski, Aleksandra Bechtel, Nik P. und Caleb Hearn.