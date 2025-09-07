Nach 5 Minuten Fernsehgarten: Andrea Kiewel blamiert sich beim Thema Rock

Andrea Kiewel blamierte sich beim ZDF-"Fernsehgarten" live vor Publikum. Trotz prominenter Rock-Gäste wie The Rasmus, The Sweet und Bülent Ceylan musste die Moderatorin zugeben: Bei Rockmusik ist sie komplett ahnungslos – und sorgt damit für Lacher und Spott.

Im neuesten ZDF-"Fernsehgarten" drehte sich alles um Rockmusik – und die Gästeliste versprach schon vorab ordentlich Schlagzeilen: Neben Co-Moderator Bernhard Hoëcker standen The Rasmus, The Sweet und Bülent Ceylan auf der Bühne.

Bevor die Show richtig startete, wollte Moderatorin Andrea Kiewel von Hoëcker mehr über seine Leidenschaft für Rock erfahren. Der Comedian sprühte sofort vor Begeisterung und verriet, dass sein Herz besonders für deutschen Teutonen-Metal schlägt – konkret für die Band Equilibrium. Kiewel wirkte daraufhin sichtbar irritiert. „Den deutschen was?“, fragte sie ungläubig. „Teutonen-Metal“, erklärte Hoëcker geduldig.

"Ich bin ahnungslos"

Offensichtlich hatte die Fernsehgarten-Moderatorin noch nie von diesem Metal-Subgenre gehört. „Aha. Ihr wisst alle, was das ist, ne?“, wandte sie sich ans Publikum. Als ihr die Fans bejahten, musste sie kleinlaut zugeben: „Oh weia. Ich bin ahnungslos.“ Im Netz sorgte die Szene prompt für Spott: „Kiwi hat noch nie von Teutonen gehört? Ernsthaft?“ oder „Jetzt wissen wir, warum das Motto riskant war.“





Trotz kleiner musikalischer Fettnäpfchen meisterte Kiewel die Sendung souverän und führte die ersten Gäste des Tages, The Sweet, auf die Bühne. Dabei ließ sie ganz nebenbei durchblicken, dass sie eines der Bandmitglieder einmal nackt gesehen habe – wer genau, wollte sie allerdings nicht verraten.

Der „Rock im Fernsehgarten“ wurde so zu einem Mix aus Musik, Promi-Storys und Kiewels charmant unbeholfenen Momenten, die dem Publikum sichtbar Spaß machten.