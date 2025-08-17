Sauf-Eskalation! Ärger beim ZDF-Fernsehgarten

Es gibt Ärger beim beliebten ZDF-Fernsehgarten. Dort mischen sich in Mainz zunehmend motivierte Sauf-Touristen unter die Menschenmenge und sorgen für ordentlich viel schlechte Stimmung. Ein Eklat hat es bereits mit Moderatorin Andrea Kiewel gegeben!

Ein Konflikt braut sich auf - und es scheint erstmal keine Lösung in Sicht. Fernsehgarten-Fans, die sich wochen- oder monatelang auf ihren Besuch bei der Show freuen, äußern gegenüber der deutschen "Bild"-Zeitung ihren Unmut über ständige Sauf-Eskapaden.

Besoffene Schaulustige sorgen für Stimmungs-Killer

Seit einiger Zeit aber mischen sich unter die Fans auch schwankende, ziemlich stark angetrunkene Schaulustige. Meist sind es junge Menschen, die eher weniger wegen der Musik kommen, sondern für den günstigen Rausch - ein paar Stunden Eskalation. Sie erinnern an Ballermann-Touristen auf Mallorca, laut, schwankend und vor allem für weniger betrunkene Zuschauer absolut nervig sind.

© ZDF

"Nehmen uns die Karten weg!"

Was die Schlager-Fans besonders aufregt: Die Übeltäter kaufen ihnen die Karten für die Show weg, die ohnehin schwer zu bekommen sind, dabei sind die häufig keine Fans der Musik!

Eine Besucherin gab gegenüber der "Bild" an: „Die jungen Leute schauen sich nur noch die günstigen Sachen an, um damit einmal auf Instagram angeben zu können. Hauptsache, sie fallen auf. Da sind zwölf Euro Eintritt praktisch.“

Alk-Eskapade direkt hinter Kiewel

© Getty Images

Im Mai gab es sogar den Fall, dass ein junger Mann, der sich direkt hinter Moderatorin Andrea Kiewel stellte, sein Bier auf ex trank und frech in die Kamera zwinkerte.