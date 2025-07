"Fernsehgarten"-Eklat - jetzt wehrt sich das ZDF gegen Ikke Hüftgold

Der ZDF-„Fernsehgarten“ steht heftig in der Kritik: Mini-Gagen, Playback statt Live-Gesang und Zensur-Vorwürfe sorgen für Schlagzeilen.

Die Wogen gehen hoch: Nach massiver Kritik des deutschen Partysängers Ikke Hüftgold sieht sich das ZDF gezwungen, Stellung zu zentralen Aspekten seines „Fernsehgarten“-Formats zu nehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei die Themen Playback, Auswahl der Songs und die umstrittene Gagenpraxis.

Mehr lesen:

Playback aus praktischen Gründen

In einer offiziellen Mitteilung betont der öffentlich-rechtliche Sender, dass im „Fernsehgarten“ sehr wohl Auftritte mit Halbplayback oder sogar ganz live vorkommen. Trotzdem setze man in der Regel auf Vollplayback – und das vor allem aus organisatorischen Gründen. Live-Performances seien mit deutlich mehr Probe- und Technikaufwand verbunden, der sich im laufenden Sendebetrieb schwer umsetzen lasse. Zudem sei die Playback-Variante oft auch von den Künstlern oder deren Labels bevorzugt, so das ZDF.

Redaktion verteidigt sich gegen Zensurvorwurf

Auch den Vorwurf, es komme zu Zensur bei Songtexten, weist der Sender zurück. Grundsätzlich verlange man keine inhaltlichen Änderungen an Liedern, heißt es. Vielmehr prüfe die Redaktion im Einzelfall, welche Version eines Songs zum Format passe – sofern mehrere Fassungen existieren. Von direkter Einflussnahme könne laut ZDF keine Rede sein.

Gagen-Debatte bleibt offen

Am heftigsten kritisierte Ikke Hüftgold jedoch die finanzielle Entlohnung der auftretenden Künstlern. Er selbst habe für seinen geplanten „Fernsehgarten“-Auftritt lediglich 750 Euro Aufwandsentschädigung erhalten – und das für zwei volle Tage mit Anreise, Probe und Auftritt. Für viele Partyschlager-Acts lohne sich der Einsatz nicht, da sie oft sogar draufzahlen müssten. „Für mich eine Frechheit, die ihresgleichen sucht“, so der Sänger. Während manche Künstler mehrere Tausend Euro bekämen, bleibe für den musikalischen Nachwuchs am Ballermann kaum etwas übrig. Eine konkrete Reaktion des ZDF auf diese Vorwürfe blieb bislang aus.

Spezialsendung ohne Hüftgold

Die jüngste „Mallorca“-Ausgabe des „ZDF-Fernsehgartens“ fand trotz des Wirbels statt – jedoch ohne Ikke Hüftgold. Der Künstler sagte seinen Auftritt im Vorfeld ab. Mit dabei waren hingegen bekannte Szenegrößen wie Mickie Krause und Jürgen Milski. Wetterbedingt stand die Sendung zwischendurch sogar kurz vor dem Abbruch – doch zumindest diesmal blieben Playbackprobleme aus, auch wenn der Regen mitspielte.