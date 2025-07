Oli.P packt aus: So war der Unwetter-Fernsehgarten

Die Mallorca-Party-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag musste wegen eines plötzlichen Unwetters kurz nach Beginn abgebrochen werden.

Statt der geplanten Open-Air-Show mit rund 6.000 Zuschauern auf dem Mainzer Lerchenberg wurde das Gelände evakuiert und die Sendung in ein kleines Studio verlegt – ohne Live-Publikum. Unter den Gästen waren bekannte Ballermann-Stars wie Mickie Krause, Lorenz Büffel und Oli.P.

Wie Oli.P gegenüber "RTL" erklärte, sei die Situation "wirklich verrückt" gewesen – so etwas habe er selbst noch nie erlebt. Trotz des abrupten Wechsels ins Studio sei die Stimmung gut geblieben: "Wir hatten trotzdem riesen viel Spaß", so der Sänger im Gespräch mit "RTL". Dennoch zeigte er Verständnis für die Enttäuschung der Fans, die die Party lediglich per Monitor in einer nahegelegenen Mehrzweckhalle verfolgen konnten. Ihnen sei die "Fernsehgarten-Party des Jahres" buchstäblich vom Regen genommen worden.

ZDF: Ticketpreise werden rückerstattet

Das "ZDF" sprach gegenüber "RTL" von einer "geordneten Evakuierung" und einem "sehr guten Übergang" der Sendung ins Studio. Die Sicherheit der Gäste habe Priorität gehabt. Bereits 2019 war die Mallorca-Ausgabe wetterbedingt abgebrochen worden.

Als kleine Wiedergutmachung kündigte das "ZDF" laut "RTL"-Bericht an, dass die Ticketpreise für diese Sendung rückerstattet werden. Oli.P hofft unterdessen, dass beim nächsten Mal "Petrus wieder mitspielt" – damit die beliebte Malle-Show 2026 endlich wie geplant stattfinden kann.