"Schmerzgrenze erreicht" – ZDF-Fernsehgarten erntet Shitstorm

Nach dem ZDF-Fernsehgarten am Sonntag "Schlagerparty meets Küchenschlacht" hagelte es Kritik auf Facebook.

Die "Schlagerparty meets Küchenschlacht"-Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag sorgte für heftige Zuschauerreaktionen. Moderatorin Andrea Kiewel präsentierte Stars wie Semino Rossi, Patrick Lindner und Starkoch Nelson Müller, gewürzt mit Koch-Einlagen, Gesprächen und humorvollen Einwürfen. Während einige Fans die Sendung genossen, hagelte es auf Facebook massive Kritik – teils auch von langjährigen Zuschauern.

Viele bemängelten in Kommentaren während oder nach der Ausstrahlung, unter dem Vorschau-Beitrag auf Facebook, Kiewels lautes Auftreten, alberne Kommentare und die generelle Ausrichtung der Show. "Der Fernsehgarten war mal eine gute Sendung aber seit einiger Zeit nicht mehr zum anschauen dank Frau Kiewel. Dieses Geschreie und dummen Kommentare sind nicht mehr zum aushalten. Vielleicht sollte man Ihr das mal mitteilen oder einfach mal einen anderen Moderator einsetzen. Bis dahin werde ich diese Sendung meiden", kritisiert etwa ein User. "Warum muss diese Moderatorin immer so furchtbar schreien?", fragt ein User. Es gab weitere sarkastische Beiträge über ihr Mikrofonverständnis.

"Das Schlimmste von allem" – Kritik an Party-Schlager-Band

Auch inhaltlich stieß die Sendung auf Ablehnung, insbesondere der Auftritt der Band Dorfrocker mit "Wir tanzen Souvlaki". "Nicht zu fassen wie unser Land verblödet", schrieb eine Userin. In einem anderen Beitrag hieß es: "Die Kochshow war das beste, der Souvlaki Song das Schlimmste nach Ballermann, was ich nicht mehr ertragen will."

"Schmerzgrenze erreicht "

Semino Rossi erhielt zwar Anerkennung dafür, dass er live gesungen hat, doch wurden falsche Töne und mangelhafte Tontechnik bemängelt. Mehrere Zuschauer kündigten an, die Sendung künftig zu meiden – teils nach jahrzehntelanger Treue. Kritisiert wurden außerdem lange Pausen zwischen den Musikbeiträgen und die allgemeine Programmgestaltung, die als "Zumutung" und "Verschwendung von Beiträgen" bezeichnet wurde. Eine Userin zieht eine bittere Bilanz: "Nach Heute ist auch meine Schmerzgrenze erreicht."

Es gab jedoch auch positive Stimmen: Einzelne Auftritte wie Achim Petrys Medley fanden Anklang, und manche verteidigten Kiewel als erfolgreiche Moderatorin seit 20 Jahren. Die Kontroverse zeigte jedoch deutlich die gespaltene Resonanz auf das Format.