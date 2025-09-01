Alles zu oe24VIP
Fernsehgarten

"Skurril", "abartig" - Gehen diese Szenen im ZDF-Fernsehgarten zu weit?

01.09.25, 10:13
Für diese beliebte Show gab es keine guten Noten auf Social Media!

Die nettesten Kommentare zur letzten Ausgabe vom "ZDF Fernsehgarten" beziehen sich auf die Farbe des Oberteils von Moderatorin Andrea Kiewel.

Sie trug eine beerenfarbige lockere Seidenbluse zur Moderation. Doch der Rest der Kommentare fiel nicht sehr nett aus. Der Grund: Die seltsame Mischung der Themen. Ritter, Gäste wie Torsten Legat und Tenor Jay Alexander, dazu Stimmungsmache wie am Ballermann - wie passte das eigentlich zusammen? Von "skurril", "verstörend" bis "abartig. Was für eine Zeitverschwendung" gab es viele Kommentare dazu. Normalerweise lässt sich ein roter Faden ausmachen, der Elemente der Show verbindet. Das war dieses Mal nicht der Fall.

Ritterspiele irritierten

Es wurde zwar kommuniziert, dass die Show dieses Mal einen Schwerpunkt auf Zeitreisen legen würde, doch das kam nicht gut rüber. Bald zu Beginn gab es Ritterspiele zu sehen - ein Turnier zu Pferd, wo verkleidete Personen mit Lanzen über Hindernisse sprangen.

Geht gar nicht

Großer Kritikpunkt einer Zuseherin: "Liebes Fernsehgarten-Team, normalerweise bin ich stille Leserin und kommentiere fast nie. Nur muss ich sagen, ist mir heute die Hutschnur geplatzt. Die Darbietung der Reiterinnen und Reiter als Ritter war natürlich spektakulär und eindrucksvoll - nur leider ohne Helme!!! Das geht gar nicht - gerade im Fernsehen. Im national und internationalen Pferdesport werden die Regelungen um die Sicherheit der Pferde und Reiterinnen und Reiter immer strenger."

