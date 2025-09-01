Zwei Wochen nach dem Tod seiner Mutter ist Stefan Mross wieder zurück auf der Bühne.

Er ist wieder da! Stefan Mross hat zwei Wochen nach dem Tod seiner Mutter wieder eine Ausgabe von "Immer wieder Sonntags" moderiert.

Anders als gewohnt

Doch es war keine Sendung, wie man sie sonst immer kennt. Unter Tränen eröffnete Stefan die Show, die letzte von 12 Ausgaben, war sichtlich gerührt vom tosenden Applaus - ein Zeichen der Anteilnahme des Publikums.

Verstehen, wer es miterlebt hat

Dann richtete er einige Worte an die Zuseher:innen: „Vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von „Immer wieder sonntags” und es wird heute eine ein bisschen andere Sendung. Also, wir haben wirklich Emotionen hinter uns in den letzten zwei Wochen. Das kann nur derjenige verstehen, der das einfach mal miterlebt hat”, so Mross.

Emotionale Dankesworte

Und dann wird er persönlich: „Meiner Mama war es ganz, ganz wichtig (...), dass ich einfach Leute glücklich machen darf, und darum bin ich heute hier mit einem kleinen Lächeln und darf Sie einfach begrüßen”, fährt er hochemotional fort und findet wertschätzende Worte für Ex-Frau Stefanie Hertel, die ihn letzte Woche „würdigend vertreten” hat bei der Moderation.

Etwas später widmet der Moderator seiner verstorbenen Mama einen Song. "Wer um alles in der Welt" und bringt damit Publikum und rührt seine Freundin Eva Luginger, die auch zusah, zu Tränen.