Hertel Hinterseer
© ARD

Verwirrend

Hansi Hinterseer blamiert sich bei "Immer wieder sonntags"

24.08.25, 22:41
Teilen

In Abwesenheit von Showmaster Stefan Mross sorgte Schlager-Ikone Hansi Hinterseer bei "Immer wieder sonntags" für Verwirrung.

"Immer wieder sonntags" aus dem Europapark in Rust auf ARD ist ein Pflichttermin für alle Schlager-Fans. Doch was sie diesmal zu sehen bekamen, konnten einige treue Anhänger kaum fassen. Der Tiroler Hansi Hinterseer sorgte mit seinem konfusen Auftritt für Gesprächsstoff.

Die dieswöchige Ausgabe war von Beginn weg ungewöhnlich. Denn nachdem Show-Master Stefan Mross nach dem tragischen Tod seiner Mutter aussetzte, übernahmen Stefanie Hertel und Uta Bresan die Moderation und führten durch die Show.

Denkwürdiger Auftritt

Einer der Star-Gäste war diesmal Hansi Hinterseer. Mit seinem Charme und seiner unverkennlichen Art gehört er unter eingefleischten Schlager-Fans zu den absoluten Publikums-Lieblingen, doch dieser Auftritt wird ihnen noch lange in Erinnerung bleiben.

Zum Ende hin kam es zum Blitz-Interview. Bresan wollte dem Tirler in 60 Sekunden so viele Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten stellen, wie möglich. Doch sie hatte die Rechnung nicht mit dem 71-Jährigen gemacht. Die erste Frage lautete "Hund oder Katze?" Hinterseer reagierte nicht, die Moderatorin musste nachfragen. Die Antwort des Tirolers: "Bär!" Verdutzte Gesichter im Publikum, doch Bresan ließ sich nicht aus der Fassung bringen. "Pizza oder Pasta" war die nächste Frage, das entlockte dem Kitzbühler ein Lachen: "Pizza, Pasta!"

Bresan gibt nicht auf

Bresan wurde schon strenger, sie erinnerte ihren Gast an die Spielregeln, die dieser weiter ignorierte. Auf "Tiroler Bergkäse oder Wiener Schnitzel" war die Antwort "Beides", als sie wissen wollte, ob er "spontan oder ein Planer" sei, meinte Hinterseer nur, er würde "spontan planen".

Die Zeit war längst überschritten, dennoch versuchte es Bresan mit einer letzten Frage: "Alte Klassiker oder neue Hits?" Auch hier gab es keine sinnerfassende Antwort, aber Hinterseer gestand: "Ich versteh dich so schlecht." Ein seltsamer Auftritt mit komischem Beigeschmack, aber die Moderatorin beendete den Auftritt professionell und ließ Hinterseer unter dem Applaus seiner Fans die Bühne verlassen.

