Schlagerstar Stefan Mross trauert um seine Mama (85)

Schlagerstar und TV-Moderator Stefan Mross trauert um seine Mutter. Stefanie Mross ist im Alter von 85 Jahren in einem Seniorenheim in Oberbayern gestorben.

Nach Angaben aus dem engsten Familienumfeld kam der Tod überraschend – der Musiker hatte nicht damit gerechnet.

Die Mutter des „Immer wieder sonntags“-Moderators war seit einiger Zeit an Demenz erkrankt. Im Herbst 2024 musste sie in ein Heim umziehen, nachdem sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert hatte. Zuvor lebte sie in einer Tagespflege-Einrichtung in Traunstein.

Enges Verhältnis zur Mutter

Stefan Mross soll ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben. Sie trat früher auch immer wieder in seiner ARD-Sendung auf, und wenn sie fehlte, grüßte er sie vor laufender Kamera. „Die Mama ist sehr glücklich und es geht ihr dort, wo sie jetzt lebt, auch sehr gut“, sagte der 49-Jährige im vergangenen Jahr nach einem Besuch im Heim. Wichtig sei ihm und seinem Bruder immer gewesen, dass es ihrer Mutter gut gehe.

Trotz ihrer Erkrankung habe Stefanie Mross ihren Humor nicht verloren, berichtete der Sohn damals. Häufig saß er mit ihr auf der Terrasse in der Sonne, um ihr nah zu sein.

Ob Stefan Mross seine nächste Live-Sendung am Sonntag moderieren wird, ist offen. Nach Informationen aus Produktionskreisen könnte im Notfall Sängerin und Moderatorin Uta Bresan einspringen.

Der Moderator und die verantwortliche Produktionsfirma „Kimmig Entertainment“ äußerten sich bislang nicht zu dem Todesfall.