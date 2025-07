"Bärig – Mit Herz und Gfühl": Hansi Hinterseer feiert Comeback!

Der Schlagerstar sorgt für neue alte Songs - er möchte damit auch die jüngere Generation erreichen. Ob dem Hansi das gelingt?

Hansi Hinterseer präsentiert auf seinem neuen Album „Bärig – Mit Herz und Gfühl“ Volkslieder in Tiroler Mundart, die ihm seit seiner Kindheit am Herzen liegen. Das CD/DVD-Package erscheint am 22. August und ist ab dem 13. Juli vorbestellbar.

Mehr lesen:

16 neue Titel

Der Sänger hat alle 16 neuen Titel in stimmungsvollen Heimatkulissen verfilmt und zeigt damit, dass Volksmusik lebendig und modern sein kann. Mit traditionellen Instrumenten wie Bariton, Gitarre, Harmonika und Zither erzählt er Geschichten aus den Bergen seiner Heimat, die Lebensfreude und Ruhe vermitteln – ein Kontrapunkt zur hektischen Welt.

Die Lieder spiegeln Werte wie Gemeinschaft, Liebe und Naturverbundenheit wider, oft mit einem humorvollen oder nachdenklichen Unterton. Klassiker wie „Karwendellied“ oder „Ein kleines Edelweiß“ sind als Walzer, Polka oder Ballade neu arrangiert und laden ein, in eine zeitlose Atmosphäre einzutauchen.





Generationen verbinden

„Bärig – Mit Herz und Gfühl“ öffnet das Herz eines Mannes, der als ehemaliger Ski-Profi und Volksmusiker seine Leidenschaft für Heimat und Tradition verbindet. Hinterseer erzählt mit seiner Musik Geschichten aus seinem Leben, geprägt von Dankbarkeit und Leichtigkeit, die viele Generationen begeistern.

Hansi Hinterseer mit seiner Gattin Ramona und Tochter Laura © Getty Images

Mit über 30 Jahren Bühnenerfahrung ist Hansi einer der erfahrensten Schlagerstars und lädt bei Konzerten und Open Airs zum Mitsingen und Mittanzen ein. „Bärig aufspüt“, Hansi! Sogar in Japan, Australien, Alaska, Texas, Namibia, Kanada, Kalifornien, Dubai und auf den Bahamas erklingen seine Lieder.