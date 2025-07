Arbeiten kann so sexy und entspannt sein: Melissa Naschenweng lernt am Strand

Heißer Bikini, kühler Kopf: Melissa Naschenweng genießt Italiens Sonne – und arbeitet für ihre TV-Serie. Die Fans rasten bei ihren Strandfotos jetzt schon aus

Melissa Naschenweng gönnt sich gerade Sonne, Sand und Dolce Vita – und lässt dabei ihre Fans kollektiv in Schnappatmung verfallen. Die Schlager-Queen urlaubt aktuell in Italien und versorgt ihre Instagram-Follower mit heißen Bikini-Pics, die für eine Flut an Flammen-Emojis sorgen.

Ob im türkis-pinken Bikini am Strand oder entspannt mit Kokosnuss in der Hand – Melissa zeigt sich bestens gelaunt, strahlend schön und in Topform. Doch von reiner Urlaubsluft kann keine Rede sein. Denn während andere einfach nur chillen, heißt es bei der Sängerin: „Zuerst die Arbeit…“

Eigene Serie

Auf einem Schnappschuss posiert die 35-Jährige mit Skriptordner am Liegestuhl und lernt fleißig Textzeilen. Der Grund: Melissa soll angeblich ihre eigene Serie beim ORF bekommen – ganz in der Tradition von Volksmusik-Star Hansi Hinterseer, der einst mit seinen TV-Filmen Fans begeisterte.

Wie genau das Format aussehen soll, bleibt zwar noch ein gut gehütetes Geheimnis. Doch eines steht fest: Melissa Naschenweng ist drauf und dran, die Herzen nicht nur auf der Bühne, sondern bald auch im Fernsehen höherschlagen zu lassen.





Bis dahin genießen ihre Fans jedenfalls weiter Melissas heißen Beach-Look – und spekulieren, ob sie bald auch die neue Königin der Alpen-Romanzen wird!