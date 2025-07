Tränen, Ärzte, Naschenweng: Die ganze Wahrheit hinter Beatrice Eglis Konzert-Drama

Es war das erste Mal in ihrer Karriere, dass die Schlagersängerin eine Show nicht spielen konnte. Die Fans waren schockiert.

Für Schlager-Star Beatrice Egli (37) ist es musikalisch ein intensiver Sommer – doch nun streikte plötzlich ihre Stimme. Am Donnerstagabend musste die Sängerin erstmals in ihrer Karriere ein Konzert abbrechen. Beim Festival St. Peter at Sunset in Kestenholz wandte sie sich mit tränenerstickter Stimme ans Publikum: „Ich habe leider gar keine Stimme mehr. Ich schaffe es nicht. Ich habe wirklich alles versucht.“

Dabei stand Egli noch tags zuvor auf großer Bühne: Bei der Eröffnungsfeier der Frauen-EM 2025 in Basel sang sie die Schweizer Nationalhymne. Doch offenbar hatte sich die Sängerin schon davor gesundheitlich angeschlagen gefühlt.





Nach Informationen von Blick suchte Egli vor ihrem Auftritt in Kestenholz noch einen Arzt in der Region auf. „Intern hieß es zunächst, das Konzert sei komplett abgesagt“, erzählt ein vermeintlicher Insider gegenüber Blick.

Naschenweng rettete die Show

Doch die Verantwortlichen wollten Egli offenbar nicht einfach aus dem Line-up streichen. So kam es, dass die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng, die vor Egli auftrat, plötzlich länger auf der Bühne bleiben musste. „Sie bekam ins Ohr gesagt, sie solle 15 Minuten länger spielen“, so die Quelle weiter. „Man merkte ihr die Verwirrung auf der Bühne an. Schließlich erklärte sie dem Publikum, dass sie eine wichtige Nachricht erhalten habe, die aber nicht relevant für die Fans sei.“

Beatrice Egli entschuldigte sich und bedankte sich für das Verständnis der Fans © Instagram

Hinter den Kulissen wurde fieberhaft entschieden, wie es mit Eglis Auftritt weitergeht. Für die Zuschauer blieb all das verborgen, während bereits das Bühnenbild für Egli aufgebaut wurde.

Egli hielt nur 30 Minuten durch – Fans halfen beim Singen

Als Egli schließlich die Bühne betrat, zeigte sich schnell: Ihre Stimme war stark angeschlagen. „Man hörte deutlich, dass sie Mühe hatte, die Töne zu treffen“, berichtet der Insider. „Gegen Ende ihres Auftritts sang sie einen Song, bei dem sie fast komplett das Publikum übernehmen ließ. Da hat man gemerkt: Das ist jetzt das Ende.“

Nach rund 30 Minuten musste Egli endgültig aufgeben. „Sie hat fast geheult auf der Bühne", erzählt ein Besucher. Mit hörbar brüchiger Stimme verabschiedete sich Egli schließlich: „An dieser Stelle muss ich leider aufhören, ich habe wirklich keine Stimme mehr. Und es tut mir leid."





Ob sie ihr nächstes Konzert am Samstagabend im deutschen Wartbach bei Biberach wie geplant spielen kann, ist derzeit unklar. Laut ihrem Management schont sich die Sängerin aktuell.