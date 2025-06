Der Schlagerstar ist mit Eric Philippi seit einem Jahr verlobt.

Vor rund einem Jahr haben sich Sängerin Michelle (53) und ihr um etwa 25 Jahre jüngerer Freund, Sänger Eric Phlippi verlobt.

Mehr zum Thema

Hochzeits-Update

Überglücklich gaben sie beim "Schlagerbooom" im Juni 2024 ihre Absichten bekannt, heiraten zu wollen. Doch nun scheint alles anders zu sein. Denn just in der gleichen Sendung, nur eben dieses Jahr, gab es nun ein Update zu den Feierlichkeiten.

Diese sollen, so Michelle, nicht so bald von statten gehen. Michelle erklärte: "Die Trauung, die wird jetzt noch ein bisschen warten müssen" und als Grund nennt sie ihre Abschiedstournee. Die habe nämlich die absolute Priorität, so die Schlagersängerin. Fans wittern dabei nur eine faule Ausrede.

Trennungsgerüchte

Haben sich die beiden etwa längst getrennt? Gerüchte dahingehend kursieren nun schon seit Wochen...