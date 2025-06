DARUM fehlt Beatrice Egli beim "Schlagerboom"

Heute feiert Florian Silbereisen sein TV-Comeback mit dem „Schlagerbooom Open Air 2025“ – ein Pflichttermin für viele Fans des Genres.

Eine allerdings wird beim großen Open-Air-Event nicht mit dabei sein: Beatrice Egli. Die Schlagersängerin gehört eigentlich zum fixen Bestandteil von Silbereisens Shows.

Warum sie diesmal fehlt, ist nicht offiziell bekannt, naheliegend ist aber: Egli feiert am Tag der Show ihren 37. Geburtstag – und verbringt diesen offenbar lieber im kleinen Rahmen.

Geburtstag mit der Familie

In einer Instagram-Story am Vorabend der Veranstaltung gibt Egli selbst einen Hinweis. Auf die Frage eines Fans, was sie zu ihrem Geburtstag geplant habe, antwortet sie: „Für mich ist es tatsächlich die Vorfreude auf meinen Geburtstag morgen und dass ich ihn im Kreise meiner Familie verbringen kann.“ Bereits am Vorabend des Ehrentags sei sie gemütlich mit Freundinnen zusammengesessen, um gemeinsam ins Geburtstagswochenende zu starten.

Dass Egli beim „Schlagerbooom“ diesmal nicht auf der Bühne steht, dürfte also eine Ausnahme bleiben. Auf dem Programm stehen dennoch zahlreiche große Namen. Unter anderem treten Andrea Berg, Andreas Gabalier, Michelle, Andy Borg, DJ Ötzi, Semino Rossi, Mireille Mathieu und Melissa Naschenweng auf.

Silbereisens Sommer-Show wird wie gewohnt live im ORF übertragen.