An diesem Tag sollen Travis Kelce und Taylor Swift heiraten

Das Hochzeitsdatum von Travis Kelce und Taylor Swift ist bekannt und besitzt eine wichtige Bedeutung.

Mehrere Quellen haben dem US-amerikanischen Medium "Page Six" erzählt, dass das Pop-Sternchen und der Football-Spieler am Samstag, den 13. Juni 2026, sich gegenseitig das Ja-Wort geben wollen. Vor allem für Swift ist das Datum ein besonderes.

Wie die Swifties wissen, ist die Lieblingszahl der Pop-Sängerin die 13. In den USA wird das Datum als 6/13/26 angegeben. Nun kommt etwas Mathematik ins Spiel. Sechs plus eins plus drei plus zwei und plus sechs ergibt 18. Eins plus acht ist neun.

Besondere Bedeutung

Die neun hat sogar eine Bedeutung. Laut "Numerology.com" repräsentiert die Energie der Zahl Neun die Vollendung im zyklischen Sinne; es geht um das Ende eines Zyklus, wodurch die Möglichkeit für den Beginn eines neuen entsteht.

Die Zahl Neun fungiert als Wegbereiter in diesem Übergangsprozess oder Transformationsprozess, indem sie uns mit ihrer Weisheit leitet und stärkt, Antworten aus einer spirituellen Quelle aufnimmt und sie uns in der realen Welt vermittelt.