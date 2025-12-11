Duo stürmte in Küche von "Mäci" und verprügelte Angestellte: sechs Verletzte

Die beiden betrunkenen Männer attackierten die Angestellten mit Faustschlägen und Stößen.

Wien. Zu den wilden Szenen kam es in der Nacht auf Donnerstag in der BahnhofCity Wien West in Rudolfsheim-Fünfhaus. Ein 31-jähriger Österreicher und ein 30-jähriger Pole suchten gegen 0.45 Uhr das dortige McDonald's auf und bestellten sich zunächst was zum Essen. Wenig später drehten die beiden völlig durch und beschwerten sich am Tresen über die Mitarbeiter und beschimpften diese.

Die Situation eskalierte sehr schnell: Das Duo ging hinter den Tresen, stürmte in die Küche und ging dort völlig grundlos auf die Angestellten los. Der Wiener und der Pole attackierten drei Mitarbeiter mit Faustschlägen und Stößen. Alle drei Opfer wurden dabei verletzt. Kurz darauf ging ein aufgebrachter Zeuge in die Sicherheitsschleuse der Polizeiinspektion Westbahnhof und bat die dortigen Polizisten dringend um Hilfe.

"Als die Beamten umgehend in Richtung des Fast Food Lokals aufbrachen, konnten diese im U-Bahnbereich zwei Männer wahrnehmen, auf welche die Personenbeschreibung zutraf. Die beiden machten auf die Beamten einen beeinträchtigten Eindruck", so die Wiener Polizei in einer Aussendung. Der 31-Jährige zeigte sich laut Polizei von Anfang an unkooperativ, wollte sich nicht ausweisen und attackierte plötzlich einen der Beamten mit einem Stoß gegen den Oberkörper. Die einschreitenden Beamten mussten Körperkraft anwenden, der Angreifer wurde vor Ort vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Festnahme wurden drei Beamte verletzt, einer konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen. Einer der verletzten Mäci-Angestellten wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, die anderen beiden wurden in häusliche Pflege entlassen. Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung angezeigt.