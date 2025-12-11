Alles zu oe24VIP
Lkw-Lenker stoppte betrunkenen Geisterfahrer (61) auf Autobahn
Pkw abgeschleppt

Lkw-Lenker stoppte betrunkenen Geisterfahrer (61) auf Autobahn

11.12.25, 10:30
Der 61-Jährige wurde mehrfach angezeigt. Zudem wurde ihm der Führerschein abgenommen.

Tirol. Ein 61-jähriger Österreicher ist am Mittwoch bei der Autobahnauffahrt der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei Vomp (Bezirk Schwaz) als Geisterfahrer unterwegs gewesen und nach rund 300 Metern gestoppt worden. Ein couragierter Lkw-Fahrer hinderte den 61-Jährigen an der Weiterfahrt und alarmierte die Polizei. Der Geisterfahrer war stark alkoholisiert und verweigerte einen Alkomattest. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Der Pkw des Mannes wurde abgeschleppt.

Zudem verhielt sich der Autofahrer den Beamten gegenüber unkooperativ. Er wird laut Polizei neben mehreren Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung auch wegen Ehrenkränkung angezeigt. Bei dem Vorfall war es laut Polizei zu keiner konkreten Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer gekommen.

