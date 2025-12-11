ORF-Panne im Parlament: Kameramann musste auf Leiter steigen

Wegen einer kaputten Kamera im Hohen Haus hätte fast die Nationalratssitzung unterbrochen werden müssen.

Aber eben nur fast. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz gab am Donnerstag zum Eingang der Tagesordnung bekannt, dass er die Sitzung eben weiterlaufen lasse - dabei war eine der ORF-Kameras kaputt, die die Geschehnisse im Sitzungssaal für alle TV-Stationen aufzeichnen. "Es ist möglich, den Schaden mittels einer Leiter zu beheben und ich hoffe, dass die Sitzung dadurch nicht weiter gestört wird", stellte Rosenkranz fest.

Danach spielten sich im ehrwürdigen, gerade renovierten Saal slapstickartige Szenen ab: Zwei ORF-Mitarbeiter kamen mit einer Leiter, einer kletterte hinauf. "Um ein Zahnrad auszutauschen", wie ORF-Moderator Klaus Bruckmann mitteilte. Nun, dem Vernehmen nach war das Problem bald behoben - und die Würde des Hohen Hauses wiederhergestellt.