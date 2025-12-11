Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Affären
ORF-Panne im Parlament: Kameramann musste auf Leiter steigen

Parlament

ORF-Panne im Parlament: Kameramann musste auf Leiter steigen

Von
11.12.25, 10:31
Teilen

Wegen einer kaputten Kamera im Hohen Haus hätte fast die Nationalratssitzung unterbrochen werden müssen.

Aber eben nur fast. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz gab am Donnerstag zum Eingang der Tagesordnung bekannt, dass er die Sitzung eben weiterlaufen lasse - dabei war eine der ORF-Kameras kaputt, die die Geschehnisse im Sitzungssaal für alle TV-Stationen aufzeichnen. "Es ist möglich, den Schaden mittels einer Leiter zu beheben und ich hoffe, dass die Sitzung dadurch nicht weiter gestört wird", stellte Rosenkranz fest.

Danach spielten sich im ehrwürdigen, gerade renovierten Saal slapstickartige Szenen ab: Zwei ORF-Mitarbeiter kamen mit einer Leiter, einer kletterte hinauf. "Um ein Zahnrad auszutauschen", wie ORF-Moderator Klaus Bruckmann mitteilte. Nun, dem Vernehmen nach war das Problem bald behoben - und die Würde des Hohen Hauses wiederhergestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden