Dort trainieren wo Vincent Kriechmayr seine Kraft her hat

Vincent Kriechmayr ist öfter im Sommer als im Winter im Ski-Hotspot Obertauern anzutreffen.

Salzburg. Vom Olympiastützpunkt zur Wohlfühloase für alle: Dort wo Ski-Stars wie Vincent Kriechmayr und Hermann Maier trainierten, pulsiert jetzt wieder Leben. Nach einem längeren Dornröschenschlaf haben zwei einheimische Unternehmer das Sportzentrum Obertauern reaktiviert. Der Oberösterreicher Kriechmayr besitzt in Obertauern eine Wohnung, ein Geschenk seiner Eltern, die in Obertauern Skilehrer gewesen sind. Der Speedstar macht im Sommer gerne Konditionstraining in Obertauern, schätzt vor allem die Ruhe des Orts in der warmen Jahreszeit.

Trendsport Padel

"Besonders gut wird der Padel-Indoorplatz angenommen", sagt Obertauern Tourismusdirektor Mario Siedler.

Ganzjährig kann im MYGYM-Fitness-Studio trainiert und der Fitnesstrend Hyrox, z. B. beim Schlittenziehen, ausprobiert werden. Kegelbahnen, Indoor-Golf und Billard ergänzen das Angebot. Im neu gestaltete Restaurant gibt es riesige Sportler-Portionen.