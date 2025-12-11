Adventlauf Grafenegg in magischer Kulisse des Schlossparks

Der NÖ Adventlauf Grafenegg geht am 14. Dezember 2025 in die nächste Runde und bietet Frauen und Männern sowie Mädchen und Burschen die Möglichkeit, an einem einzigartigen Sportevent teilzunehmen.

Besonders die spektakuläre Kulisse des Schlosses macht den NÖ Adventlauf Grafenegg zu einem Fixpunkt im österreichischen Laufkalender: Die Laufstrecke führt durch den eindrucksvollen Schlosspark vorbei an den Sehenswürdigkeiten von Grafenegg – vom weltbekannten Schloss über den Wolkenturm bis hin zum idyllischen Gartenpavillon. In der Adventzeit präsentiert sich der Park von seiner besonders bezaubernden Seite und lädt zu Hochleistungen ebenso ein wie zum genussvollen Laufen in winterlicher Atmosphäre.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont den besonderen Stellenwert der Veranstaltung für Niederösterreich: "Der Adventlauf in Grafenegg verbindet Bewegung, Gemeinschaft und die einzigartige Kultur- und Naturlandschaft unseres Landes auf wunderbare Weise. Wer hier läuft, spürt die besondere Adventstimmung und erlebt Niederösterreich von seiner sportlichsten Seite.“ Gleichzeitig sei der Lauf ein starkes Zeichen für aktive Lebensfreude in allen Altersgruppen: „Es freut mich, dass dieses Event Familien, Hobbysportlerinnen und -sportler sowie ambitionierte Läuferinnen und Läufer gleichermaßen begeistert.“

"Niederschwelliger Zugang zum Sport"

LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) unterstreicht: "Grafenegg zeigt, wie Sport und regionale Identität Hand in Hand gehen. Der Adventlauf ist ein echtes Highlight, weil er Menschen zusammenbringt und Bewegung in einer der schönsten Kulissen Österreichs möglich macht.“ Der Bewerb stehe für niederschwelligen Zugang zum Sport: "Ob Kids Run, Nordic Walking oder Hauptlauf – hier findet jede und jeder die passende Strecke und kann Teil dieses stimmungsvollen Sportfestes werden.“

Neben dem sportlichen Programm erwartet die Teilnehmer ein attraktives Rahmenangebot und viele Goodies: Massage sorgt für Entspannung, in den Starterbags finden sich Gutscheine und weitere Überraschungen, und das Restaurant Mörwald bietet kulinarischen Genuss für alle Besucher. Unterstützt wird der Adventlauf Grafenegg vom Sportland Niederösterreich, der Volksbank NÖ sowie der Gemeinde Grafenegg und der Niederösterreichischen Versicherung.

Zur Auswahl stehen der Kids Run (600 m oder 1.200 m), das Nordic Walking Race (5 km), der Fun Run (2,5 km) sowie die Hauptläufe über 5,3 km und 10,6 km. In diesem Sinne wünschen wir einen super Lauf!