LH Doskozil muss wieder operiert werden

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss sich erneut einem Eingriff am Kehlkopf unterziehen.

Im Laufe der kommenden Woche wird er zum mittlerweile neunten Mal im Leipziger Universitätsklinikum operiert, teilte sein Büro am Freitag in einer Aussendung mit. Für Doskozil sei diese Situation bereits Routine und er stehe mit seinem Team in enger Abstimmung über aktuelle Themen und Regierungsakte.

Der Landeshauptmann war am vergangenen Mittwoch kurzfristig zu einer Untersuchung ins Universitätsklinikum Leipzig gefahren, weil er eine Veränderung beim Atmen festgestellt hatte und dies rasch abklären lassen wollte. Sein Team bedankte sich am Freitag für die zahlreichen Genesungswünsche, die Doskozil seitdem erreicht hätten. Er freue sich sehr, "dass ihm so viele Menschen positiven Rückhalt geben".

Zuletzt war Doskozil im November des Vorjahres operiert worden. Kurz vor Weihnachten kehrte er in die Öffentlichkeit zurück und hatte dann die Landtagswahl zu schlagen.