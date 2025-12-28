Weihnachtsfeier: Mini-Budget fürs Buffet beim Finanzminister

Statt Schnitzel und Schweinsbraten gab's bei Marterbauer Maroni und Bratkartoffeln.

Seit März ist Markus Marterbauer (SPÖ) der Säckelwart der Nation. In Zeiten mit einem Milliarden-Loch im Budget keine leichte Aufgabe. Kaum im Amt musste der frühere AK-Chefökonom ein Doppelbudget inklusive Milliarden-Einsparungen schnüren. Den Sparkurs, den der Finanzminister den Österreicherinnen und Österreichern auferlegt hat, lebt er allerdings auch im eigenen Haus.

Wie oe24 erfuhr, gibt es etwa bei Besprechungen nicht mehr Säfte und Kaffee, sondern nur noch Leitungswasser. Und auch bei der Weihnachtsfeier des Ressorts vor wenigen Tagen wurde der Gürtel enger geschnallt. Statt einem üppigen Buffet mit Schnitzel und Co. wie in den letzten Jahren, gab es heuer nur Maroni und Bratkartoffeln.

"Ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet", beschwert sich ein Mitarbeiter der Zentralleitung hinter vorgehaltener Hand gegenüber oe24. "Vor allem nachdem wir heuer ein Doppelbudget sauber über die Bühne gebracht haben", so der Beamte.