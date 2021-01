Jugendliche feierten in Wiener Mietwohnung Corona-Party

Neun 15- bis 16-Jährige wurden angezeigt.

Neun Jugendliche haben in der Nacht auf Dienstag in einer Mietwohnung in Wien-Favoriten mitten im dritten Corona-Lockdown eine Party gefeiert. Nachbarn verständigten wegen des Lärms die Polizei, die nach mehrmaligem Klopfen eingelassen wurde. "In der Wohnung befanden sich neun Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren. Es wurde weder ein Mund-Nasen-Schutz getragen, noch der Mindestabstand eingehalten", sagte Polizeisprecherin Barbara Gass.

Die Teenager mussten das Fest in dem Apartment in der Davidgasse umgehend beenden. Sie wurden nach dem Covid-19-Maßnahmengesetz angezeigt. Es habe rund um die Weihnachtsfeiertage schon mehrere solcher Corona-Partys in Wiener Mietwohnungen gegeben, hieß es bei der Landespolizeidirektion.