Neujahrskonzert: Diese Gäste laden VdB & Stocker

Beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wird es heuer gleich mehrfachen hochkarätigen Besuch aus Montenegro geben.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird den Präsidenten von Montenegro, Jakov Milatović, und Ehefrau Milena Milatović als seine Gäste im Musikverein begrüßen, wie die Präsidentschaftskanzlei am Sonntag auf APA-Anfrage mitteilte. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat wiederum seinen montenegrinischen Amtskollegen Milojko Spajić eingeladen.

Österreich setze sich seit Jahrzehnten "voller Überzeugung für eine EU-Erweiterung um die Staaten des Westbalkans" ein, hielt das Bundeskanzleramt am Sonntag in einer der APA übermittelten Stellungnahme fest.

Christian Stocker. © APA/HANS KLAUS TECHT

Montenegro will Beitrittsverhandlungen 2026 abschließen

"Die Sicherheit und Stabilität Europas beginnt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, dazu gehört vor allem der Westbalkan. Und besonders Montenegro hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es wie kein anderer Beitrittskandidat für einen ehrgeizigen und erfolgreichen Beitrittsprozess steht", hieß es in der Aussendung weiter. "Diese mutigen Reformen müssen von der Europäischen Union endlich belohnt werden." Das Kandidatenland Montenegro will die EU-Beitrittsverhandlungen im kommenden Jahr abschließen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt am 1. Jänner im Vorfeld des Neujahrskonzerts den zypriotischen Migrationsminister Nicholas Ioannides und die finnische Innenministerin Mari Rantanen zu einem informellen Arbeitsgespräch in Wien, wie sein Ministerium mitteilte. Im Mittelpunkt sollen dabei Asylfragen stehen. Zypern übernimmt mit Jahresbeginn von Dänemark für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft.