© Getty Images

Bolsonaro

Für OP: Ex-Brasilien-Präsident darf Haft verlassen

20.12.25, 08:49
Teilen

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro darf seine Haft vorübergehend verlassen, um sich einer Leistenbruch-Operation zu unterziehen.  

Das beschloss Bundesrichter Alexandre de Moraes.

Gesundheitliche Gründe

Einen Antrag von Bolsonaros Anwälten auf Hausarrest aus gesundheitlichen Gründen lehnte er jedoch ab, wie örtliche Medien unter Berufung auf den Beschluss berichteten. Der Bundesrichter begründete dies mit wiederholten Verstößen gegen Auflagen und Fluchtversuchen.

70 Jahre alte ehemalige Staatschef  

Der inzwischen 70 Jahre alte ehemalige Staatschef verbüßt seit Ende November eine mehr als 27-jährige Haftstrafe wegen eines Putschversuchs. Ihm wird vorgeworfen, nach seiner Abwahl einen Staatsstreich gegen die Regierung seines Nachfolgers Luiz Inácio Lula da Silva geplant zu haben. Bolsonaro regierte von 2019 bis 2022.

Bolsonaro
© AFP/APA

Bolsonaro leidet unter Lungeninfektionen, Gastritis, Hautkrebs und anhaltenden Schluckauf-Krisen. Wegen Komplikationen nach einem Attentat im Wahlkampf 2018 ist er mehrmals operiert worden. Die nun anstehende Operation der beidseitigen Leistenhernie wurde zwar als nicht dringend eingestuft, soll demnach aber zeitnah durchgeführt werden.

