Zwei Autoinsassen bei Unfall getötet

Beim Zusammenstoß mit einem Lkw sind am Mittwochvormittag im Salzburger Lungau zwei Insassen eines Autos ums Leben gekommen.

Der Wagen kam von der Steiermark. Bei Ramingstein geriet er in einer Kurve ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen entgegenkommenden Lkw, informierte die Polizei am Nachmittag. Beide Insassen des Pkw, ein 77-jähriger Niederösterreicher und eine 65-Jährige aus Wien, erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Der Lenker des Lastwagens, ein 47-jähriger Tiroler, wurde verletzt. Er wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Turracher Bundesstraße war während der Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten rund zwei Stunden total gesperrt.