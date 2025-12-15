Simpsons-Hammer: SIE spricht Baby Maggie

In der wohl langlebigsten Zeichentrickserien aller Zeiten steht ein ungewöhnliches Ereignis bevor: Baby Maggie Simpson, die sonst stets mit Schnuller und ohne gesprochene Worte durch die Folgen tapst, bekommt in einer neuen Episode erstmals eine richtige Stimme – und die stammt aus Hollywood.

In der kommenden Folge mit dem Titel „Parahormonal Activity“ schlüpft Lindsay Lohan, bekannt aus Filmen wie „Ein Zwilling kommt selten allein“ und „Freaky Friday“, in die Rolle der älteren Maggie. In dem Clip, den Lohan auf ihrem Instagram-Account teilte, ist Maggie – etwas älter als gewohnt – zu hören, wie sie ihren Bruder Bart davor warnt, Auto zu fahren.

Für Fans von Die Simpsons ist dieses Ereignis etwas ganz Besonderes, denn Maggie bleibt im normalen Serienverlauf fast immer stumm: Sie kommuniziert zumeist durch Schnuller-Geräusche, Blicke oder kurze Laute, die in der Originalfassung üblicherweise von der langjährigen Sprecherin Nancy Cartwright stammen.

Solche Sprech-Momente von Maggie sind traditionell selten und meist besonderen Erzählformen wie Flash-Forwards, Fantasie- oder Zukunftssequenzen vorbehalten. Auch in der Vergangenheit hatten bereits prominente Gastsprecherinnen wie Elizabeth Taylor, Jodie Foster oder Viola Davis kurze gesprochene Auftritte dieser Figur.

Lindsay Lohan zeigt sich begeistert über ihre Teilnahme: In ihrem Posting bezeichnete sie die Arbeit an der Serie als „wahr gewordenen Traum“. Gleichzeitig bleibt offen, wann und ob die Folge in Österreich ausgestrahlt wird, da der US-Sender Fox und Lohan selbst keine konkreten Zeiten genannt haben.