Boris Becker teilt süße Familienmomente mit Baby Zoë

Die kleine Tochter von Tennis-Legende Boris Becker und Lilian de Carvalho ist gerade einmal drei Wochen alt und kommt schon viel herum.

Nur wenige Wochen nach ihrer Geburt darf Zoë Vittoria Becker bereits einen ganz besonderen Moment im Kreis ihrer Familie miterleben. Gemeinsam mit ihren Eltern Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro war die Jüngste bei einer Geburtstagsfeier dabei – auch wenn sie den Großteil davon friedlich verschlafen hat.

Boris Becker, 58, und seine Ehefrau Lilian, 35, sind inzwischen im neuen Alltag mit ihrem fünften Kind angekommen. Rund drei Wochen ist es her, dass Lilian nach der Geburt von Zoë Vittoria Becker am 21. November 2025 das Krankenhaus verlassen konnte. Kurz darauf wurde der ehemalige Tennisstar dabei fotografiert, wie er seine Tochter am 28. November in den Armen hielt und mit ihr das gemeinsame Zuhause in Mailand betrat.

Seither gewährt Becker auf Instagram immer wieder private Einblicke in das Leben als frischgebackener Vater. Nun teilte er Eindrücke von einer weiteren Premiere: Gemeinsam mit seiner Frau und Baby Zoë feierte er den Geburtstag von Lilians Großmutter Nemy – zugleich die Urgroßmutter der kleinen Zoë.

Privater Einblick

Für Boris Becker, der bereits vier Kinder hat, bedeutet die Zeit mit seinem jüngsten Nachwuchs ein erneutes Erleben vieler erster Momente. Für Lilian hingegen ist alles neu – sie wurde erstmals Mutter. Gefeiert wurde im eleganten Restaurant La Gioia San Marco im Zentrum Mailands, wo die Familie im kleinen Kreis zusammenkam. Zoë durfte dabei selbstverständlich nicht fehlen. In eine weiße Decke gehüllt, schlief sie ruhig im Arm ihrer Mutter, wie auf einem Familienfoto zu sehen ist, das Becker auf Instagram veröffentlichte.

Dazu schrieb er: „Heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Lilian's geliebte Großmutter und Zoë's Urgroßmutter Nemy, eine wahre Stütze unserer kleinen Familie.“ Für Nemy ist es der erste Geburtstag an der Seite ihrer Urenkelin – ein besonderer Meilenstein für die gesamte Familie.

In der Bildergalerie, die Becker mit seinen Followern teilt, finden sich weitere Eindrücke der Feier. Darunter auch eine Aufnahme von Baby Zoë, die entspannt in ihrem Kinderwagen schläft – ein stiller, aber symbolischer Begleiter eines besonderen Familientages.