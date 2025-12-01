Alles zu oe24VIP
Eis Sommer
© Getty

Neue Sorte "Melody"

Coole Sache: Song Contest in Wien bekommt eigens kreierte Eissorte

01.12.25, 15:34
Ein Wettbewerb in Italien soll Eisspezialität küren, die "Europa zum Singen bringt"

Speiseeisproduzenten feiern den Eurovision Song Contest (ESC) 2026, der im kommenden Mai in Wien stattfindet, mit einer eigens kreierten Eissorte. Auf der MIG - der Internationalen Messe für handwerklich hergestelltes Speiseeis, die derzeit im norditalienischen Longarone stattfindet - wurde am Montag der Wettbewerb zur Kür der "Eisspezialität des Jahres" vorgestellt. Die Kreation wird den Namen "Melody" tragen - eine Hommage an den Eurovision Song Contest.

Gesucht wird jene Eissorte, die "Europa zum Singen bringt", wie die Organisatoren erklärten. "Wir denken an eine harmonische Kreation, die Europa durch seine Aromen widerspiegelt", heißt es in einer Presseaussendung. Das offizielle Rezept wird im Rahmen eines europäischen Wettbewerbs ermittelt, der im Jänner während der Süßwaren-Fachmesse in Rimini stattfindet. Dort treten Gelato-Meister aus ganz Europa gegeneinander an.

Die neue Kreation "Melody" soll Zutaten aus verschiedenen europäischen Ländern vereinen. Sie soll mit leicht verfügbaren regionalen Produkten hergestellt und die persönliche Kreativität der Eismacher hervorheben.

