Bayerns Ministerpräsident weiß über Google-Milliardenliebe seiner Tochter Gloria Sophie Bescheid

Liebes-Überraschung bei Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt ist mit dem ehemaligen Google-Chef Eric Schmidt liiert. Der Altersunterschied sorgt für Gesprächsstoff, doch der Papa soll bereits seit Längerem über das junge Glück informiert sein.

Markus Söder ist als bayerischer Ministerpräsident und prominenter Nachbar Österreichs oft im Fokus, doch nun sorgt sein Privatleben für Schlagzeilen. Seine 27-jährige Tochter Gloria-Sophie Burkandt führt eine romantische Beziehung mit dem Google-Milliardär Eric Schmidt. Pikant: Der 70-jährige Schmidt ist damit elf Jahre älter als Söder selbst. Laut der deutschen "Bild"-Zeitung ist der Spitzenpolitiker jedoch im Bilde, da er und seine Tochter ein sehr enges Verhältnis pflegen.

Eric Schmidt © Getty

Gloria-Sophie, die erfolgreich als Model arbeitet, bezeichnete sich in der Vergangenheit als größten Fan ihres Vaters. Sie berät den 1,93 Meter großen Politiker sogar in Modefragen und schenkt ihm regelmäßig blaue Krawatten, da diese am besten mit seinem Teint harmonieren würden. Während Gloria-Sophie und ihre Schwester Selina, eine Dressurreiterin, das gesellschaftliche Parkett gewohnt sind, halten sich Söders Söhne weitgehend aus der Öffentlichkeit fern.

Söder schweigt zur Liebe

Markus Söder mit Tochter Gloria-Sophie © Getty

Zu den Beziehungen seiner Kinder äußert sich Markus Söder grundsätzlich nicht öffentlich. Bekannte des Politikers betonen, dass er sich für seine Kinder wünscht, ihren eigenen Weg zu finden und glücklich zu sein. Bei großen gesellschaftlichen Anlässen wie den Bayreuther Festspielen oder dem Oktoberfest zeigt sich das Vater-Tochter-Gespann dennoch regelmäßig gemeinsam der Öffentlichkeit.

Unabhängig von der privaten Verbindung hat der Standort München für Google eine enorme Bedeutung, was auch wirtschaftliche Auswirkungen auf den gesamten süddeutschen Raum und die Zusammenarbeit mit österreichischen Partnern hat. Der Konzern betreibt dort seinen „Maschinenraum“, in dem unter anderem zentrale Datenschutzprodukte entwickelt werden. Die Teams arbeiten zudem an Cloud-Services und vernetzter Automobilität.

Eric und Wendy Schmidt © Getty

Die Präsenz des Tech-Giganten wird dieses Jahr massiv verstärkt. Mit dem kompletten Ausbau der historischen Arnulfpost zum „Sovereign Cloud Hub“ werden künftig rund 3000 Beschäftigte für Google in München tätig sein. Damit übertrifft der Standort München andere deutsche Niederlassungen in Berlin oder Hamburg deutlich und festigt seine Rolle als führender Tech-Hub in der Region.