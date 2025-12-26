Alles zu oe24VIP
Feuerwehreinsatz Großdorf
Rechtzeitig geflohen

Feuer in Bauernhof: Katzen weckten Besitzer auf

26.12.25, 12:20 | Aktualisiert: 26.12.25, 13:35
Die Tiere alarmierten die Bewohner des Hofs.

Vbg. Katzen haben Freitag früh in Egg im Bregenzerwald ihre Besitzer gerade noch rechtzeitig alarmiert. Sie weckten die Bewohner auf, als in ihrem Bauernhof plötzlich Feuer ausbrach.

Aufgrund von falsch entsorgter Asche entstand kurz vor 3 Uhr Feuer, das zu starker Rauchentwicklung im Heizraum führte.

Das Ehepaar war in der Lage, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen, der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.

