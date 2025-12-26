Feuer in Bauernhof: Katzen weckten Besitzer auf

Die Tiere alarmierten die Bewohner des Hofs.

Vbg. Katzen haben Freitag früh in Egg im Bregenzerwald ihre Besitzer gerade noch rechtzeitig alarmiert. Sie weckten die Bewohner auf, als in ihrem Bauernhof plötzlich Feuer ausbrach.

© Feuerwehr Großdorf

Aufgrund von falsch entsorgter Asche entstand kurz vor 3 Uhr Feuer, das zu starker Rauchentwicklung im Heizraum führte.

Das Ehepaar war in der Lage, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen, der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.