Ex-Schwiegersohn mit Tod bedroht: Drei Festnahmen

Gegen den Ex-Schwiegervater und dessen zwei Söhne wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Ein 32-Jähriger erstattete am Donnerstag Anzeige gegen seinen Ex-Schwiegervater (57) und dessen beide Söhne (22 und 31) Anzeige. Diese sollen ihn auf offener Straße in der Brigittenau mit dem Umbringen bedroht haben.

Im Zuge der Vernehmung gab der 32-Jährige an, seit der Trennung von seiner Ex-Frau im Sommer 2023, also vor zwei Jahren, wiederholt von ihrer Familie bedroht worden zu sein.Konkrete Details zu einzelnen Vorfällen konnte er allerdings nicht nennen. Auch die vorgelegten Textnachrichten enthielten keine konkreten Drohungen.

Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. In den Vernehmungen bestritten sie die Vorwürfe. Gegen alle drei wurden Betretungs- und Annäherungsverbote ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie auf freiem Fuß angezeigt.