Ehemaliger Bundestrainer: DFB braucht bei WM ein Wunder

Die Fußball-WM im kommenden Jahr ist eines der absoluten Sport-Highlights. In Deutschland ist man von dem Titel in den USA nur wenig überzeugt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft (11. Juni - 19. Juli 2026) in den USA, Mexiko und Kanada ein absolutes Glückslos in der Gruppenphase gezogen. Gegen Debütant Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador ist man der klare Favorit auf den Gruppensieg.

Doch seit dem unglaublichen Triumph 2014 in Brasilien erinnern sich die Deutschen ungern an die folgenden Endrunden. 2018 schied man als Titelverteidiger in der Gruppenphase gegen Schweden, Mexiko und Südkorea als Letzter aus, vier Jahre später verpasste man den Aufstieg in die K.o.-Phase als Gruppendritter gegen Japan, Spanien und Costa Rica.

Nun will man unter Bundestrainer Julian Nagelsmann an die glorreichen Zeiten anknüpfen, die seit dem Sommermärchen 2006 unter Julian Nagelsmann und dem Weltmeister-Team von Joachim Löw vermisst werden.

Keine souveräne Qualifikaiton

Doch die Quali lief ebenfalls holprig. Eine Niederlage gegen die Slowakei, ein Zittersieg in Luxemburg und Nordirland lässt die Hoffnung der stolzen Fußballnation schwanken. Bei den Wettquoten liegt man derzeit auf Platz 7.

Die Wettquoten für die Fußball-WM (Quelle admiral.at)

Spanien: 5,50

England: 6,60

Frankreich: 8,90

Brasilien: 9,10

Argentinien: 9,10

Portugal: 10,00

Deutschland: 13,00

Niederlande: 21,00

Norwegen: 27,00

Italien*: 34,00

Belgien; 35,00

Kolumbien: 50,00

Schweiz: 55,00

Österreich: 55,00

Wer ist WM-Favorit?

Für viele Experten hat die DFB-Auswahl wenig mit der Titelentscheidung zu tun. Auch für den ehemaligen Erfolgstrainer Jürgen Klinsmann braucht die Nagelsmann-Elf wohl ein Wunder. Dieses Turnier wird eine riesige Herausforderung für alle teilnehmenden Mannschaften, das wird ein Marathon. Und warum nicht diesen Marathon durchziehen und bis zum Ende dabei sein und vielleicht die riesige Überraschung zustande bringen, Weltmeister zu werden?', meint der Ex-Bundestrainer gegenüber Sky Sport News.

Dennoch zählen die Deutschen für ihn zum erweiterten Favoritenkreis. Klinsmann: "Da ist alles drin. Deutschland kommt mit in den Favoritenpool mit den anderen großen europäischen Nationen." Neben den europäischen Top-Nationen zählt er auch Titelverteidiger Argentinien und Rekordweltmeister Brasilien zu den Favoriten, die bei der letzten WM in den USA 1994 ebenfalls den Titel holen konnten und seit 2002 auf den sechsten Titel warten.