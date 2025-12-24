Mamma Mia! Italien streicht Wort aus Hymne

Kurz vor Weihnachten ist in Italien eine wilde Diskussion wegen einer Änderung in der Hymne entbrannt.

"Il Canto degli Italiani" ist nicht einfach nur eine Hymne. Jeder Italiener lebt das Musikstück, das seit 1947 als Nationalhymne verwendet wird. Der Text stammt von Goffredo Mameli, die Melodie von Michele Novaro. Kaum eine Hymne wird weltweit leidenschaftlicher wiedergegeben, als das im Volksmund bekannte "Fratelli d’Italia" (Übersetzt: Brüder Italiens).

Nun sorgt eine Entscheidung der Staatsspitze für einen Aufstand in der Bevölkerung. Denn aus dem Kulturgut wird zukünftig ein Wort gestrichen. Es ist nicht die erste europäische Hymne, die in den letzten Jahren adaptiert wurde. Seit 1. Jänner 2012 werden in Österreich nicht nur die Söhne der Heimat besungen. Damals wurde per Gesetz die Textzeile "Heimat bist du großer Söhne" auf "Heimat großer Töchter und Söhne" geändert.

Auch diese Adaptierung sorgte damals für jede Menge Wirbel. Doch das Vorgehen in Italien hat andere Hintergründe. Es geht auf eine Initiative des Militärs zurück und wurde bereits von Präsident Sergio Mattarella abgesegnet.

Wort wurde gestrichen

Dabei wird das laut und inbrünstig gerufene "Si" am Ende des "Lied der Italiener" gestrichen. Vor allem bei Militärparaden und offiziellen Veranstaltungen, an denen der Staatspräsident teilnimmt, soll die Änderung zum Tragen kommen.

Denn in der ursprünglichen Version des "Canto degli Italiani" kam das "Si" am Ende nicht vor. Die Originalfassung endet mit den Worten "Siam pronti alla morte, l"Italiano chiamo", übersetzt heißt das "Wir sind bereit zu sterben, Italien hat gerufen."

Seit wann das legendäre "Si" am Ende der Hymne gesungen wird, ist nicht genau nachvollziehbar. Wie es zu der umstrittenen Entscheidung gekommen ist, wird bislang auch nicht übermittelt. Es wird vermutet, dass es ein politisches Zeichen sein soll, eine offizielle Begründung steht allerdings noch aus. Bei großen Sportveranstaltungen, wie der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer, wird das leidenschaftliche "Si" allerdings weiter zu hören sein - sofern sich die Squadra Azzurra für die Endrunde im Play-off noch qualifizieren kann.