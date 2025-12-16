FIFA rudert nach Hass-Welle zurück: Günstigere Tickets für Dauerfans

Dauer-Fans ihrer Nationalmannschaften sollen bei der Fußball-WM 2026 für ihre Treue belohnt werden.

Nach weltweiten Protesten wegen zu hoher Preise hat die FIFA auf die Kritik reagiert. Aus einem Sonderkontingent für teilnehmende Mannschaften wird es preiswerte Tickets zum Preis von nur 60 US-Dollar (51 Euro) pro Spiel von der Vorrunde bis hin zu einem möglichen Finale geben. Die Verbände sollen diese Tickets für "loyale Fans, die eng mit dem Team verbunden sind" verteilen.

Der sogenannte Basisrang für Fans gilt für alle WM-Teilnehmer und alle 104 WM-Spiele. Das Kontingent steht den jeweiligen Nationalverbänden zur Verfügung, die dann über die Vergabemodalitäten selbst bestimmen können. Zehn Prozent der Karten, die an die Verbände gehen, sind nach Angaben der FIFA im neuen Basisrang. Zuletzt waren die teilweise horrenden Ticketpreise kritisiert worden.

Feste Preise

Die Höchstpreise für die Vorrundenpartien liegen bei 430 Euro (erstes Spiel), 515 Euro (zweites Spiel) und 600 Euro (drittes Spiel). Den Teams stehen für den Fanblock acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko statt.