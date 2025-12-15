Alles zu oe24VIP
Rangnick
© ServusTV / Neumayr / Christian Leopold

Gegner stehen fest

Rangnick lüftet Geheimnis: HIER wird das ÖFB-Team während der WM wohnen

15.12.25, 22:54
Auch die ersten beiden Testspielgegner stehen so gut wie fest.  

Österreichs Fußball-Nationalteam plant, sein Basiscamp während der WM-Gruppenphase in der Nähe von Los Angeles aufzuschlagen. Wie Teamchef Ralf Rangnick am Montagabend in der Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar 7" bei ServusTV verriet, wolle man "nicht so weit weg von Malibu" residieren.

Die Spieler "wollen ja auch ein bisschen was erleben können", scherzte Rangnick. Die offizielle Bestätigung der Teamquartiere der WM-Starter vonseiten der FIFA erfolgt am 16. Jänner.

 Südkorea und Ecuador

Auch die bereits fixierten Testgegner vor der WM verriet Rangnick. So ist zum Abschluss des März-Lehrgangs ein Heimspiel gegen Südkorea geplant. Anfang Juni steht ein weiteres Heimspiel gegen Ecuador im Vorbereitungsprogramm, ehe am 8. oder 9. Juni bereits in Kalifornien die WM-Generalprobe ansteht.

