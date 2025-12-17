Alles zu oe24VIP
550 Millionen Euro! FIFA schüttet Rekord-Prämie für WM aus
ÖFB jubelt

550 Millionen Euro! FIFA schüttet Rekord-Prämie für WM aus

17.12.25, 15:00
Die FIFA lässt bei der Weltmeisterschaft 2026 richtig krachen.  

Jeder WM-Starter kassiert mindestens 10,5 Millionen US-Dollar (8,92 Mio. Euro). Das verkündete der Weltverband nach einer Ratssitzung am Mittwoch in Doha. 

Insgesamt schüttet die FIFA ein Rekord-Preisgeld von 655 Millionen Dollar (556 Mio. Euro) an die 48 Teams aus. Der große Champion jubelt über 50 Millionen Dollar, der Final-Verlierer bekommt immerhin noch 33 Millionen.

So fließt das WM-Geld:

  • – 1,5 Mio. Dollar gibt’s fix für jeden Verband – als Zuschuss für die Vorbereitung
  • – 9 Mio. Dollar, wenn nach der Gruppenphase Schluss ist
  • – 11 Mio. Dollar fürs Erreichen des Sechzehntelfinales
  • – 15 Mio. Dollar für den Einzug ins Achtelfinale 

50 Prozent mehr als zuletzt

FIFA-Boss Gianni Infantino jubelt: Die WM 2026 werde finanziell „bahnbrechend“ für den Weltfußball. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar wurden „nur“ 440 Millionen Dollar an 32 Nationen verteilt. Macht ein sattes Plus von 50 Prozent! Der ÖFB feiert sein WM-Comeback – erstmals seit 1998. Gespielt wird in den USA, Kanada und Mexiko. In der Gruppenphase wartet gleich ein Kracher: Titelverteidiger Argentinien, dazu Algerien und Jordanien.

