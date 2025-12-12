Böller-Wahnsinn: Lenker hatte 150 Kilo Pyro im Auto

Bedienstete der Fremden- und Grenzpolizei der Polizeiinspektion Laa an der Thaya führten an der Staatsgrenze zu Tschechien Schwerpunktkontrollen durch - dabei ging ihnen ein höchst explosiver dicker Fisch ins Netz.

NÖ. Wie erst jetzt bekannt wurde, hatten die Polizeibeamten zu Mariä Empfängnis gegen 9:30 Uhr bei einem Kastenwagen, der von einem 25-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen gelenkt wurde und der ihnen ins Auge stach, den richtigen Riecher. Bei der folgenden Anhaltung konnten insgesamt 1.464 pyrotechnische Gegenstände mit einem Gesamtgewicht von rund 150 Kilo vorgefunden werden.

Die Gegenstände der Klasse F3 und F4 wurden sichergestellt und der Kärntner - der sich offenbar im China-Böller-Supermarkt LaaBomba wenige Meter über der Grenze mit pyrotechnischen Gegenständen en masse eingedeckt hat - bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

Im Zuge dieses Schwerpunkts stellten die Bediensteten an dem Tag bei weiteren Kontrollen zusätzliche 1.800 pyrotechnische Gegenstände der Klasse F3 und F4 sicher.