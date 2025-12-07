Alles zu oe24VIP
Böller-Unfall: Wiener Bub (11) sprengt sich Finger weg
07.12.25, 11:52
Ein 11-Jähriger hat sich am Samstagnachmittag in Wien-Simmering beim Hantieren mit einem Feuerwerkskörper schwer verletzt. 

Der Bub hatte gegen 14.00 Uhr in einem Park in der Mautner-Markhof-Gasse einen Böller gezündet, der ihm schließlich in der Hand explodierte. Dabei wurden ihm Ring- sowie Mittelfinger teils abgetrennt, auch am Daumen der anderen Hand erlitt er Verletzungen."Eine Passantin bemerkte ihn und rief die Rettung", sagte eine Polizeisprecherin der APA am Sonntag.

Die Rettung fuhr den Burschen in ein Spital. Die Mutter begleitete den 11-Jährigen beim Transport in das Krankenhaus.

Wo sich die Eltern des Buben zum Zeitpunkt der Explosion aufhielten, ist laut der Sprecherin noch ungeklärt. Sie sollen noch einvernommen werden. Auch um welche Art von Feuerwerkskörper es sich handelte, steht noch nicht fest. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand geführt.

