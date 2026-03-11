Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Prater-Sensation: Riesenrad startet mit überraschender Neuerung
Weltneuheit

Prater-Sensation: Riesenrad startet mit überraschender Neuerung

11.03.26, 13:48
Wenn am 15. März der Wiener Prater traditionell seine Pforten für die neue Saison öffnet, erstrahlt das Wahrzeichen der Stadt in neuem Glanz – und das nicht nur oberflächlich.  

Frischer Glanz für ein Wiener Wahrzeichen. Nach mehreren Wochen an Wartungs- und Modernisierungsarbeiten startet das Wiener Riesenrad technisch erneuert in die Prater-Saison. Besucher sollen die Fahrt über die Stadt heuer komfortabler und hygienischer erleben.

Arbeiten hinter den Kulissen

In den vergangenen Wochen haben Techniker das historische Bauwerk umfassend gewartet. Sie haben die Waggonaufhängungen überprüft und Seilspeichen sowie Seilschlösser erneuert. Auch die Außenflächen der Waggons wurden aufgefrischt. Im Inneren sorgen neue Fußböden nun für ein elegantes Erscheinungsbild.

Eine Neuerung bleibt für viele Gäste zunächst unsichtbar. Die Glasflächen in allen Waggons tragen jetzt eine spezielle Beschichtung des Unternehmens AIR2LIFE. Sie wirkt gegen Schadstoffe, Allergene und Keime und soll das Raumklima während der Fahrt verbessern.

Tradition trifft Innovation

"Unser Anspruch ist es, Tradition mit modernster Innovation zu verbinden. Mit der AIR2LIFE-Beschichtung bieten wir unseren Gästen nicht nur den besten Ausblick über Wien, sondern auch einen Standard an Hygiene und Gesundheit, der international seinesgleichen sucht", so die Geschäftsführung des Wiener Riesenrades Dorothea, Nora und Tessa Lamac.

Seit 1897 prägt das Wiener Riesenrad die Skyline der Stadt. Jahr für Jahr zieht das historische Bauwerk Besucher aus aller Welt an und bleibt auch für viele Wiener ein Fixpunkt im Prater.

