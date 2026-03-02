Alles zu oe24VIP
77-Jähriger bei Autounfallgestorben
Tod in St. Pölten

02.03.26, 12:09
Pkw geriet nach Anprall gegen Baum in Brand - Lenker wurde aus Wagen befreit, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät 

Ein 77-Jähriger ist Montagfrüh bei einem Autounfall in seinem Heimatbezirk St. Pölten ums Leben gekommen. Der Lenker war mit seinem Pkw in Frankenfels aus vorerst unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing daraufhin Feuer, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Zwei Passanten befreiten den Senior aus dem brennenden Kfz, er verstarb aber an der Unfallstelle. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

