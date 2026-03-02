Unpassende Ausrüstung: Vier Wanderer vom Berg gerettet

Zwei Amerikanerinnen saßen am Ötscher fest und zwei Österreicher am Schneeberg.

Zwei US-Amerikanerinnen konnten am Samstag am Rauhen Kamm (Bezirk Scheibbs) weder vor noch zurück. Am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) steckten zwei Männer auf dem "Nandlgrat" fest. Ein Polizeihubschrauber brachte die beiden Duos jeweils unverletzt ins Tal. Die Wanderer waren laut Aussendung von Montag mangelhaft ausgerüstet. Eine Verrechnung des Einsatzes wird geprüft.

Die beiden 20-jährigen Frauen waren von Lackenhof zu einer Bergtour auf den Großen Ötscher aufgebrochen. Am Rauhen Kamm setzten sie gegen 14.30 Uhr einen Notruf ab, weil sie aufgrund der Schneelage festsaßen. Der Polizeihubschrauber "Libelle Romeo" brachte die zwei US-Amerikanerinnen in Sicherheit.

Nach sechs Stunden ging es nicht weiter

Vom Parkplatz Losenheim in Puchberg am Schneeberg waren ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha und ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Mödling am Samstag gestartet. Das Duo soll eine Hinweistafel ignoriert haben, wonach die Besteigung des "Nandlgrats" nur Geübten vorbehalten sei. "Mit völlig unpassender Ausrüstung" seien die beiden aufgrund der Schnee- und Eislage immer wieder ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Nach sechs Stunden Aufstieg konnten sie nicht mehr selbst zurück, der 23-Jährige wählte den Notruf. Ein Polizeihubschrauber brachte die beiden jungen Männer in Zusammenarbeit mit der Bergrettung mittels Tau unbeschadet ins Tal.