SPÖ-Hergovich: "Zu viele Arbeitslose in Niederösterreich"

Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen eine besorgniserregende Entwicklung für Niederösterreich. Während die Arbeitslosigkeit österreichweit um 2,9 Prozent gestiegen ist, liegt der Anstieg in Niederösterreich mit +6,0 Prozent deutlich darüber.

Insgesamt sind aktuell 55.327 Menschen in Niederösterreich arbeitslos gemeldet – um 3.145 mehr als noch vor einem Jahr. SPÖ NÖ-Landesparteivorsitzender Sven Hergovich sieht darin ein klares Alarmsignal: "Die Arbeitslosigkeit in Niederösterreich steigt deutlich stärker als im Österreich-Schnitt. Statt aktiv gegenzusteuern, schaut die schwarz-blaue Landeskoalition seit zweieinhalb Jahren zu, wie sich die Situation am Arbeitsmarkt verschlechtert. Gerade jetzt bräuchten wir eine aktive Arbeitsmarktpolitik und Investitionen in Beschäftigung.“

Besonders alarmierend sei laut Hergovich auch die Entwicklung, wenn man arbeitslose Personen und Schulungsteilnehmer gemeinsam betrachtet. 66.055 Niederösterreicher sind derzeit arbeitslos oder in Schulung, das sind 3.399 Personen mehr als vor einem Jahr (+5,4 Prozent). "Diese Zahlen zeigen klar: Niederösterreich braucht eine aktive Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Wer Arbeit sucht, darf nicht allein gelassen werden. Das Land muss endlich Maßnahmen setzen, um Beschäftigung zu schaffen und Betriebe zu unterstützen.“

Problem der Langzeitarbeitslosigkeit

Besonders problematisch sei zudem der weitere Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit. "Langzeitarbeitslosigkeit ist eine soziale Zeitbombe. Je länger Menschen ohne Job sind, desto schwieriger wird der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Deshalb braucht es gezielte Programme für Qualifizierung, Beschäftigung und regionale Wirtschaftsentwicklung“, verweist Hergovich wiederholt auf die notwendige Wiedereinführung von Maßnahmen wie "Marienthal" und den gemeinsam mit Experten erarbeiteten sog. "NÖ-Pla"n, der konkrete Maßnahmen zur Stärkung von Wirtschaft und Beschäftigung enthält: "Mit unserem NÖ-Plan zeigen wir, wie man Arbeitsplätze schafft und die Wirtschaft wieder in Schwung bringt – etwa durch Investitionen in Infrastruktur, Energiewende und regionale Betriebe. Niederösterreich braucht endlich eine Politik, die aktiv Arbeitsplätze schafft, statt nur zuzusehen.“ Abschließend fordert Hergovich von der schwarz-blauen Landeskoalition rasches Handeln: "Die Menschen in Niederösterreich brauchen sichere Arbeitsplätze und Perspektiven. Dafür muss Schwarz-Blau endlich Verantwortung übernehmen und aktiv gegen die steigende Arbeitslosigkeit arbeiten.“