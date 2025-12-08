Spendenaktion für Welser Tierheimbewohner

Unter geschmückten Bäumen liegen Karten mit den Weihnachtswünschen der Tierheimbewohner.

Der Verein der Freunde des Welser Tierheimes möchte auch heuer den Tieren im Tierheim Arche Wels ein stimmungsvolles Weihnachtsfest bereiten. Tierfreunde können dies unterstützen, indem sie sich an der Aktion „Weihnachten für Tierheimtiere“ beteiligen.

In den Filialen von Dehner Gartencenter Wels-Nord, Fressnapf Wels-Nord und bellaflora Wels-West stehen festlich geschmückte Bäume mit Karten, auf denen die Weihnachtswünsche der Tierheimbewohner vermerkt sind. Der jeweilige Wunsch kann direkt an der Kassa bezahlt werden und kommt dem ausgewählten Tier zugute.

Wichtig zu wissen: Das Tierheim bleibt von 22. Dezember bis inklusive 1. Jänner, geschlossen. Vermittlungen und Besichtigungen sind ab dem 2. Jänner, wieder nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. In der Woche vor Weihnachten werden keine Tiere vermittelt, Besichtigungen können jedoch weiterhin vereinbart werden.

Gemeinsames Feiern im Tierheim

Wer gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Bewohnern feiern möchte, ist am 19. und Samstag 20. Dezember, jeweils von 13 bis 17 Uhr, zum Fest „Weihnachten im Tierheim“ eingeladen. Besucher dürfen sich auf Live-Musik von Sandra Mae alias Maecoon sowie auf Punsch und Kekse freuen.

Stadtrat Thomas Rammerstorfer dankt allen Partnerbetrieben und Unterstützern für ihr Engagement. Auch Gemeinderätin Anna Wippl betont den Wert der Spenden, die den Tieren Sicherheit und Zuwendung schenken. Die Verantwortlichen hoffen, dass sich viele Menschen beteiligen und damit dazu beitragen, den Alltag der Tiere spürbar zu erleichtern und ihnen Freude zu schenken.